Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:15, 24 сентября 2024Бывший СССР

Литовский ведущий извинился за призывы к расправе за русский язык

Литовский телеведущий Раманаускас извинился за фразу о расправах за русский язык
Альгис Раманаускас

Альгис Раманаускас. Кадр: Žinių radijas / YouTube

Ведущий литовского национального телевидения LRТ Альгис Раманаускас извинился за призывы к расправе за русский язык. Сообщение Раманаускас опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Журналист извинился за фразу о расправах в ходе разговора с одним из литовских политиков. По его словам, то, что он сказал, не касалось русскоязычных жителей Литвы, а якобы было сатирой.

«Это было не про вас, хотя искренне ненавижу то, что мы знаем как "русский мир"», — подчеркнул телеведущий. По его словам, речь якобы шла о потребителях российской поп-музыки.

Ранее Литовский центр по правам человека обратился в правоохранительные органы из-за высказываний Раманаускаса. Телеведущий предложил отбирать у русскоязычных жителей детей или расправляться с ними при детях.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров

      В Калифорнии произошли два столкновения с советскими самолетами. Есть погибший. Что об этом известно?

      Названы факторы сдерживания цен на лосось и икру в России

      Популярная певица упала на подиуме во время дефиле на Неделе моды

      Ковальчук захотел провести футбольное дерби с Овечиным

      Следователь отпустил арестованного участника конфликта у офиса Wildberries

      В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

      Спортсмена поселили в тюрьму из-за высоких цен на жилье

      На Украине прокомментировали сообщения о якобы нарушении воздушного пространства

      Российский депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше