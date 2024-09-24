Литовский ведущий извинился за призывы к расправе за русский язык

Литовский телеведущий Раманаускас извинился за фразу о расправах за русский язык

Ведущий литовского национального телевидения LRТ Альгис Раманаускас извинился за призывы к расправе за русский язык. Сообщение Раманаускас опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Журналист извинился за фразу о расправах в ходе разговора с одним из литовских политиков. По его словам, то, что он сказал, не касалось русскоязычных жителей Литвы, а якобы было сатирой.

«Это было не про вас, хотя искренне ненавижу то, что мы знаем как "русский мир"», — подчеркнул телеведущий. По его словам, речь якобы шла о потребителях российской поп-музыки.

Ранее Литовский центр по правам человека обратился в правоохранительные органы из-за высказываний Раманаускаса. Телеведущий предложил отбирать у русскоязычных жителей детей или расправляться с ними при детях.