Лукашенко показали белорусские беспилотники

Президенту Белоруссии Лукашенко показали работу белорусских беспилотников

В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко на Обуз-Лесновский полигон белорусские военные показали главе государства работу беспилотников собственного производства. Об этом сообщает БелТА.

«Практический показ открыло применение штатных отечественных осколочно-фугасных боеприпасов массой от 500 грамм до 2 килограмм — как путем сброса с беспилотника, так и доставляемых к цели FPV-дронами», — говорится в публикации.

Отмечается, что Лукашенко также продемонстрировали пуски беспилотных авиационных комплексов «Квадро-М», «Чекан-В», «Миротворец» и «Ловчий».

Ранее белорусский президент рассказал о договоренностях с Россией и Украиной по беспилотникам. По его словам, Минск договорился с Киевом и Москвой не освещать в СМИ случаи пересечения дронами соседних стран белорусского воздушного пространства.