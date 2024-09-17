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20:21, 17 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о договоренностях с Россией и Украиной по дронам

Лукашенко: Минск договорился с Москвой и Киевом не освещать случаи залетов БПЛА

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Минск договорился с Москвой и Киевом не освещать случаи нарушения государственной границы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников, и российских, и украинских, на нашу территорию», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко объяснил это решение особенностями управления дронами, новизной данного вида вооружений для России и Украины, а также работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Президент добавил, что один из залетевших на территоорию Белоруссии беспилотников был найден под Бобруйском — в центре страны. «И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает», — обратил внимание он.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке эскалации ситуации в Белоруссии Соединенными Штатами и отметил, что Минску как никогда есть чем ответить на внешнюю агрессию. Он также добавил, что «белорусское миролюбие не надо принимать за слабость».

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