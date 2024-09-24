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13:25, 24 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко поручил создать народное ополчение

Лукашенко: в Белоруссии создадут народное ополчение
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sergei Savostyanov / Sputnik / Reuters

В Белоруссии создадут народное ополчение в структуре Министерства обороны республики. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время визита на Обуз-Лесновский полигон, передает агентство БелТА в своем Telegram-канале.

Народное ополчение в Белоруссии необходимо для того, «чтобы человек, который не попадает в армию, но владеющий оружием, мог защитить дом», сообщил глава республики. Целью его организации является увеличение личного состава армии в случае начала боевых действий.

Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности республики Александру Вольфовичу заняться созданием единой системы обороны. В нее будут входить Вооруженные силы Белоруссии, народное ополчение и территориальная оборона.

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости готовиться к войне с целью ее избежания. Он отметил, что не видит тенденций к началу конфликта, несмотря на напряженную обстановку вокруг республики.

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      Сергей Болиев
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