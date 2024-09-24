Лукашенко призвал готовиться к войне

Лукашенко: необходимо готовиться к войне, чтобы ее избежать

Белоруссии необходимо готовиться к войне, чтобы ее избежать. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на Обуз-Лесновский полигон, передает агентство БелТА.

«Старая формула: хочешь мира — готовься к войне (...) Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было», — сказал глава Белоруссии.

Лукашенко отметил, что не видит тенденций к началу конфликта, несмотря на напряженную обстановку вокруг республики.

24 сентября Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон на западе страны. Главе республики показали работу беспилотников национального производства.