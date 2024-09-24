Лукашенко захотел встряхнуть белорусскую армию

Лукашенко: белорусскую армию нужно встряхнуть и привести в идеальное состояние

Белорусскую армию нужно встряхнуть и привести в идеальное состояние. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, цитирует БЕЛТА.

«Армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние, пока у нас есть единство в обществе и дисциплина», — сказал глава государства.

После окончания «разборок» в сельском хозяйстве пройдет жесточайшая проверка по всем направлениям, объявил Лукашенко. Белорусский лидер уточнил, что проверят не только армию, но и МВД, а также Комитет государственной безопасности. Кроме того, он напомнил о своем поручении улучшить подготовку военных в войсках.

Ранее Лукашенко призвал готовиться к войне, чтобы ее избежать. При этом президент страны заявил, что не видит тенденций к началу конфликта, несмотря на напряженную обстановку вокруг республики.