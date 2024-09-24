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17:20, 24 сентября 2024Забота о себе

Людям старше 35 рекомендовали включить в рацион яйца и творог

Диетолог Волкова: людям после 35 лет стоит включить в рацион яйца и творог

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Для профилактики возрастных изменений людям старше 35 лет нужно включить в рацион некоторые продукты, рассказала врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. Своими рекомендациями она поделилась в беседе с РИА Новости.

Волкова обратила внимание на то, что у людей старше 35 лет начинает развиваться саркопения — потеря мышечной массы. В данном случае необходимо обратить особое внимание на потребление легкоусвояемых белков, которые можно получить, например, из яиц и творога, указала она. Диетолог попросила учитывать, что термически обработанный творог, например сырники или запеканки, будет относиться скорее к углеводам, чем к белкам.

Красное мясо на ужин и обед, продолжила специалист, в этом возрасте стоит есть не чаще двух-трех раз в неделю, в остальное время отдавая предпочтение птице или рыбе. «Белок из красного мяса и птицы лучше усвоится в фаршированном виде (тефтели, фрикадели и котлеты). И способ приготовления выбираем: на пару, запекание под фольгой без образования корочки, либо это отваривание», — подсказала Волкова.

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      Александра Лисица
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