Людям старше 35 рекомендовали включить в рацион яйца и творог

Диетолог Волкова: людям после 35 лет стоит включить в рацион яйца и творог

Для профилактики возрастных изменений людям старше 35 лет нужно включить в рацион некоторые продукты, рассказала врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. Своими рекомендациями она поделилась в беседе с РИА Новости.

Волкова обратила внимание на то, что у людей старше 35 лет начинает развиваться саркопения — потеря мышечной массы. В данном случае необходимо обратить особое внимание на потребление легкоусвояемых белков, которые можно получить, например, из яиц и творога, указала она. Диетолог попросила учитывать, что термически обработанный творог, например сырники или запеканки, будет относиться скорее к углеводам, чем к белкам.

Красное мясо на ужин и обед, продолжила специалист, в этом возрасте стоит есть не чаще двух-трех раз в неделю, в остальное время отдавая предпочтение птице или рыбе. «Белок из красного мяса и птицы лучше усвоится в фаршированном виде (тефтели, фрикадели и котлеты). И способ приготовления выбираем: на пару, запекание под фольгой без образования корочки, либо это отваривание», — подсказала Волкова.

Ранее врач-диетолог Татьяна Мещерякова отметила, что, как правило, люди не замечают переедания. По ее словам, о проблеме задумываются, когда лишний вес становится очевидным.