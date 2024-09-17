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19:28, 17 сентября 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали помогающий перестать переедать способ

Диетолог Мещерякова: питьевой режим поможет избежать переедания

Фото: Szabo Viktor / Unsplash

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова предупредила, что регулярное переедание часто становится заметно лишь спустя время, когда появляется лишний вес и меняется фигура. Способы, помогающие перестать есть слишком много, она посоветовала в беседе с «Известиями».

Мещерякова отметила, что коварство переедания в том, что человек его не замечает. Поэтому поддержать здоровый вес, по ее мнению, поможет постоянный контроль количества и качества питания.

Чтобы не есть больше необходимого, врач посоветовала соблюдать несколько простых правил. Во-первых, придерживаться питьевого режима. Мещерякова обратила внимание, что не нужно наполнять желудок водой, чтобы меньше есть. Достаточно просто запивать пищу и пить по мере появления жажды.

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Вторым важным правилом диетолог назвала сокращение потребления соли и сахара. По ее словам, обе добавки усиливают аппетит и провоцируют переедание.

Далее Мещерякова призвала всегда тщательно пережевывать пищу и не торопиться во время еды. В идеале, уточнила врач, трапеза должна занимать 30 минут. Наконец диетолог посоветовала включить в рацион больше простых блюд, таких как каши, супы, овощи и фрукты. Потребление же мясных деликатесов, чипсов, фастфуда и десертов стоит минимизировать, заключила она.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко призвала есть гречку. По словам врача, эта каша содержит множество витаминов, полезных элементов и белка.

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      Екатерина Улитина
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