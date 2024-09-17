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11:23, 17 сентября 2024Забота о себе

Россиян призвали чаще есть популярную кашу

Гастроэнтеролог Тимощенко призвала россиян чаще есть богатую белком гречку

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Гречневая крупа — источник медленных углеводов и белка, заявила гастроэнтеролог, диетолог клиники «Medical On Балашиха» Анастасия Тимощенко. Об этом и других полезных свойствах популярной каши она рассказала «Ленте.ру».

Врач призвала россиян чаще есть гречку, так как она обладает высокой пищевой ценностью за счет высокого содержания белков, углеводов, низкого содержания жиров, а также богатого набора микроэлементов. По ее словам, в состав гречки входят такие вещества, как триптофан, лизин, метионин, лейцин, фенилаланин, необходимые для здоровья нервной системы, мышц, связочного аппарата, кожи, ногтей и волос.

К тому же гречневая крупа — источник витаминов группы В, витаминов А, Е, Н и РР, железа, кальция, цинка, магния и фосфора

Анастасия Тимощенкогастроэнтеролог, диетолог

Врач также обратила внимание, что железо из растительных источников усваивается хуже, чем из животных. Однако разнообразие форм этого микроэлемента обеспечивает более эффективное его поступление в организм и способствует профилактике железодефицитной анемии.

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      Вера Владзиевская
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