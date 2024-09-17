Россиян призвали чаще есть популярную кашу

Гастроэнтеролог Тимощенко призвала россиян чаще есть богатую белком гречку

Гречневая крупа — источник медленных углеводов и белка, заявила гастроэнтеролог, диетолог клиники «Medical On Балашиха» Анастасия Тимощенко. Об этом и других полезных свойствах популярной каши она рассказала «Ленте.ру».

Врач призвала россиян чаще есть гречку, так как она обладает высокой пищевой ценностью за счет высокого содержания белков, углеводов, низкого содержания жиров, а также богатого набора микроэлементов. По ее словам, в состав гречки входят такие вещества, как триптофан, лизин, метионин, лейцин, фенилаланин, необходимые для здоровья нервной системы, мышц, связочного аппарата, кожи, ногтей и волос.

К тому же гречневая крупа — источник витаминов группы В, витаминов А, Е, Н и РР, железа, кальция, цинка, магния и фосфора Анастасия Тимощенко гастроэнтеролог, диетолог

Врач также обратила внимание, что железо из растительных источников усваивается хуже, чем из животных. Однако разнообразие форм этого микроэлемента обеспечивает более эффективное его поступление в организм и способствует профилактике железодефицитной анемии.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Жаровская объяснила причину возникновения тяги к чипсам и орешкам. По словам диетолога, по внезапно появившемуся желанию поесть соленых снеков можно определить возможные проблемы с надпочечниками, почками, а также стресс.