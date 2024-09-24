Мигрантов захотели выдворять из России за пропаганду чайлдфри

Из России предложили выдворять мигрантов за пропаганду чайлдфри

Мигрантов захотели выдворять из России за пропаганду движения чайлдфри, которое подразумевает полный отказ от детей в семьях. Соответствующее предложение содержится в законопроекте о введении административной ответственности за пропаганду такой идеологии, передает ТАСС.

На сегодняшний день в России действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, согласно которому мигрантов могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей или арестовать на 15 суток с последующим выдворением из страны. Если же такая пропаганда велась иностранцем среди детей или с помощью интернета, то наказание еще строже — штрафы могут достигать 400 тысяч рублей для физлиц и 5 миллионов рублей для юрлиц.

Теперь в России предложили ввести аналогичные санкции за пропаганду идеологии чайлдфри со стороны иностранных граждан, включая такую меру ответственности, как выдворение за пределы России.

Ранее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри. По его словам, речь идет о запрете пропагандировать отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.