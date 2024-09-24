Минобороны показало кадры боев с ВСУ за опорный пункт в Курской области

Минобороны России показало видео боя с ВСУ за опорный пункт в Курской области

Минобороны России показало кадры боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за опорный пункт в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

На кадрах можно увидеть, как с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в лес сбрасывается взрывное устройство. Затем оператор показывает бегущих по полю солдат противника.

По данным оборонного ведомства, в боестолкновении принимали участие российские десантники. «Операторы БПЛА с воздуха сопровождали парашютно-десантные подразделения», — добавили в пресс-службе.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

24 сентября Минобороны сообщило о пяти новых попытках украинских войск прорвать границу в районе Курской области. Все их удалось отразить при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.