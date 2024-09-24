Минобороны предложило увеличить срок содержания на гауптвахте до 30 суток

Министерство обороны России предложило внести изменения в устав военной полиции и увеличить срок содержания военнослужащих, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, на гауптвахте до 30 суток в условиях военного положения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время задержанные военные могут содержаться на гауптвахте не более 48 часов до избрания меры пресечения судом, по аналогии с гражданскими лицами, а в случае отложения принятия решения — не более 72 часов дополнительно.

Минобороны предложило дополнить это положение подпунктом о том, что задержанные по тяжким статьям в условиях военного положения могут содержаться «не более 30 суток с момента задержания». Речь идет именно о задержанных по подозрению в совершении преступлений, помимо них на гауптвахте могут находиться военные, подвергнутые дисциплинарному аресту, отбывающие наказание по решению суда или осужденные до вступления приговора в законную силу.

Ранее Совет Федерации одобрил неприменение ареста за пользование гаджетами на специальной военной операции (СВО) на Украине в решении боевых задач.

