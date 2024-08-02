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12:04, 2 августа 2024Россия

Совфед одобрил неприменение ареста за пользование гаджетами на СВО в решении боевых задач

СФ одобрил неприменение ареста при использовании гаджетов для боевых задач СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Совет Федерации (СФ) одобрил неприменение ареста за пользование гаджетами на специальной военной операции (СВО) на Украине в решении боевых задач, передает ТАСС.

Согласно принятому закону, использование гаджетов военнослужащими для выполнения своих обязанностей во время службы на передовой не будет считаться грубым дисциплинарным проступком, за который командиры воинских частей смогут отправить их на гауптвахту.

Однако речь идет о гаджетах, которые используются только для решения боевых задач, если такие электронные изделия используются военными «для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба».

При этом наличие электронных изделий, приборов и технических средств бытового назначения, в которых могут храниться различные материалы и данные геолокации, будет считаться уже грубым нарушением, за которое грозит дисциплинарный арест до 10 суток.

Госдума приняла указанный законопроект 24 июля в третьем чтении. Инициативу раскритиковал депутат Максим Иванов, назвавший ее вредной. Парламентарий заявил, что опасения, связанные с использованием гаджетов на СВО, преувеличены.

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      Елена Торубарова
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