Госдума дала командирам воинских частей право арестовывать бойцов СВО

Госдума приняла законопроект о праве командиров арестовывать бойцов СВО

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, дающий командирам воинских частей право назначать дисциплинарный арест бойцам специальной военной операции (СВО). Это следует из информации на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует из пояснительной записки, поправки вносятся в закон «О статусе военнослужащих». Согласно новым нормам, решения о дисциплинарном аресте военных будут приниматься во внесудебном порядке командирами воинских частей, начальниками органов военной полиции, а также начальниками гарнизонов.