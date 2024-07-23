Картаполов напомнил Рогозину о его ранении из-за телефона в Донецке

Картаполов напомнил Рогозину, что его ранили в Донецке из-за телефона

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил сенатору от Запорожской области Дмитрию Рогозину, что его ранили в Донецке из-за смартфона. Слова депутата приводит «Газета.Ru».

Он пояснил, что многие военкоры и блогеры, которые критиковали законопроект о запрете военнослужащим использовать личные гаджеты, не вникли в суть проблемы. Те устройства, подчеркнул парламентарий, которые применяются для выполнения боевой задачи, будут использоваться и дальше.

По его словам, главной задачей законопроекта является безопасность российских военнослужащих.

«Многие из тех, кто пытался комментировать [поправки], тот же уважаемый мной сенатор [Дмитрий] Рогозин, по нему же самому по его телефону прилетело, когда он день рождения отмечал в известном месте. Вот и все. Поэтому здесь нужно четко понимать и разделять. А у нас как обычно: кто-то где-то не до конца понял, что-то ляпнул, и понеслось», — сказал депутат.

Экс-глава «Роскосмоса» получил ранение во время обстрела ресторана «Шеш-Беш» в Донецкой народной республике 21 декабря 2022 года. Раненого Рогозина впоследствии перевезли в госпиталь в Ростове-на-Дону, а затем — в Москву. В столице 26 декабря ему удалили из позвоночника застрявший во время обстрела ВСУ осколок.

23 июля 2024 года комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект об аресте за использование участниками специальной военной операции (СВО) гаджетов. В свою очередь Рогозин опубликовал пост, в котором выступил с критикой, а также задался вопросом, как отличить боевой гаджет от обычного.