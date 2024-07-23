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19:18, 23 июля 2024Россия

Рогозин ответил Картаполову на слова о ранении в ДНР из-за смартфона

Рогозин заявил, что во время ранения в ДНР у него не было с собой смартфона
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в ответ на слова главы Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, что зимой 2022 года бывшего главу «Роскосмоса» ранили в Донецкой народной республике (ДНР) из-за смартфона, заявил об отсутствии у него телефона в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом член Совфеда написал в Telegram.

Ранее Рогозин раскритиковал законопроект, согласно которому бойцов спецоперации могут арестовать за использование смартфонов в зоне специальной военной операции (СВО). В свою очередь, Картаполов заявил, что якобы именно телефон помог ВСУ навести орудия на ресторан, где отмечал день рождения экс-глава «Роскосмоса».

«А откуда у уважаемого Андрея Валериевича такие сведения? При чем здесь смартфон, которого у меня тогда и не было с собой, поскольку я за 15 минут до начала обстрела со своими бойцами с фронта в располагу вернулся?» — задался вопросом сенатор.

Рогозин подчеркнул, что если таким образом Картаполов хотел привести аргумент в защиту законопроекта, «то это не аргумент вовсе, а как раз наоборот».

До этого против инициативы также выступил депутат Госдумы Максим Иванов, назвавший ее вредной. Политик обратил внимание на то, что смартфоны стали неотъемлемой частью современных боевых действий. По словам парламентария, без них становится невозможным оперативное взаимодействие между различными подразделениями. Он также считает преувеличенными опасения, связанные с использованием гаджетов на СВО.

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23 июля стало известно, что Комитет Госдумы по обороне поддержал поправки, предусматривающие дисциплинарный арест за распространение участниками СВО информации, позволяющей вычислить личности военнослужащих и их местонахождение. Речь идет в том числе о гаджетах, которые могут передавать геолокацию.

Позже Картаполов пояснил, что запрет не коснется устройств, используемых для боевой работы. Он также подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений Вооруженных сил России.

ЖЗЛ
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