Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 24 сентября 2024Россия

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский город

Белгородский губернатор Гладков сообщил о раненом жителе Шебекино

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В городе Шебекино Белгородской области ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

После очередной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) местные бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую центральную районную больницу. У пострадавшего выявили контузию и осколочное ранение мягких тканей грудной клетки. «После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Он добавил, что в городе выявили повреждения кровли, фасадов, остекления и заборов трех частных домов. Кроме того, осколками посечены гараж, торговый и социальный объекты, а также перебит газопровод. Сейчас на местах работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков рассказал, что после работы систем противовоздушной обороны на Белгород упали осколки, повредив кровлю частного дома и машину. Кроме того, произошло возгорание сухой травы. Также в поселке Северный Белгородского района повреждено остекление социального объекта. Согласно официальным данным, никто не пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров

      В Калифорнии произошли два столкновения с советскими самолетами. Есть погибший. Что об этом известно?

      Названы факторы сдерживания цен на лосось и икру в России

      Популярная певица упала на подиуме во время дефиле на Неделе моды

      Ковальчук захотел провести футбольное дерби с Овечиным

      Следователь отпустил арестованного участника конфликта у офиса Wildberries

      В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

      Спортсмена поселили в тюрьму из-за высоких цен на жилье

      На Украине прокомментировали сообщения о якобы нарушении воздушного пространства

      Российский депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше