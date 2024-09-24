Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский город

Белгородский губернатор Гладков сообщил о раненом жителе Шебекино

В городе Шебекино Белгородской области ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

После очередной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) местные бойцы самообороны доставили мужчину в Шебекинскую центральную районную больницу. У пострадавшего выявили контузию и осколочное ранение мягких тканей грудной клетки. «После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Он добавил, что в городе выявили повреждения кровли, фасадов, остекления и заборов трех частных домов. Кроме того, осколками посечены гараж, торговый и социальный объекты, а также перебит газопровод. Сейчас на местах работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков рассказал, что после работы систем противовоздушной обороны на Белгород упали осколки, повредив кровлю частного дома и машину. Кроме того, произошло возгорание сухой травы. Также в поселке Северный Белгородского района повреждено остекление социального объекта. Согласно официальным данным, никто не пострадал.