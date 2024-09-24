Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 24 сентября 2024Экономика

Москвичам пообещали теплую зиму

Синоптик Шувалов: предстоящая зима в Москве не будет холодной

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ближайшая зима в Москве не будет холодной. Более теплую, чем обычно, погоду в предстоящем сезоне жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам синоптика, в последние годы в городе наблюдается тренд на сокращение продолжительности зимы и повышение температуры в данный период. «Думать, что у нас сильно изменится тенденция, нельзя, поэтому, скорее всего, зима не будет холодной. Хотя есть и исключения: январь этого года был весьма морозным», — отметил Шувалов.

Ранее в этот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что зима в центральных регионах России будет не менее снежной, чем в прошлом году. Он добавил, что самым холодным месяцем окажется январь, однако непродолжительные 20-градусные морозы обрушатся еще в декабре. При этом температура в первый зимний месяц преимущественно будет держаться на уровне минус 10-15 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана заявил, что страна никогда не одобряла «агрессию против Украины». Что на это ответили в Кремле?

      В Харькове сообщили о взрывах

      Названо время прихода магнитной бури на Землю

      Следствие запросило изменить меру пресечения оскорбившему россиянок иностранному блогеру

      Россиянам раскрыли популярные схемы обмана арендаторов

      В Грузии обвинили президента в дискредитации ЦИК

      В России нашли огромный череп рыси

      Решение жены Шнурова развестись объяснили

      Пожилые летчики из Новой Зеландии совершили неожиданную посадку на Сахалине

      Экипажи российских «Терминаторов» провели тренировки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше