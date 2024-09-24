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12:02, 24 сентября 2024Экономика

Москвичей напугали летучими мышами

Эксперт Крускол: популяция летучих мышей в столице вырастет из-за тепла

Фото: Tine Ivanič / Unsplash

Популяция летучих мышей может вырасти из-за теплого сентября в Москве, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ведущего научного сотрудника зоологического музея МГУ, заведующего сектором териологии Сергея Крускопа.

Теплая и сухая осень может положительно сказаться на выживании потомства летучих мышей, поскольку они успеют накопить больше жировых запасов для зимовки. «Таким образом, даже теоретически нынешняя теплая осень как-то повлияет на численность летучих мышей в следующие годы», — напугал жителей столицы специалист.

Ранее стало известно, что жители столицы с начала сентября более 50 раз обращались в Московский зоопарк по поводу летучих мышей, из них 17 особей остались зимовать в Центре реабилитации рукокрылых.

На нашествие летучих мышей ранее пожаловались жители Югорска и Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

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      Мария Черкасова
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