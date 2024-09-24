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13:17, 24 сентября 2024Из жизни

Мужчина похудел на 20 килограммов благодаря оригинальному подходу к питанию

Житель Индии похудел на 20 килограммов благодаря оригинальной диете и бегу

Фото: simona pilolla / freepik

Житель Индии сумел похудеть на 20 килограммов за год благодаря совмещению двух техник интервального голодания и регулярным прогулкам. Свою историю он рассказал The Times of India.

36-летний Кунал Упадхай принял решение избавиться от лишнего веса в июле 2023 года. Мужчина 14 лет работал в ночную смену и считает, что именно из-за этого сильно располнел: его вес составлял 93 килограмма. Чтобы похудеть, Упадхай стал использовать новый для себя оригинальный подход к питанию.

Первые два месяца индиец худел по системе «один прием пищи в день», или OMAD (One meal a day). Это одна из техник интервального голодания, которая заключается в том, что человек потребляет все необходимые за день калории в течение часа, а остальное время не ест. Помимо диеты Упадхай ежедневно занимался бегом и проезжал 20 километров на велосипеде.

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К августу 2023-го он избавился от 12 килограммов, однако заметил сильную потерю мышечной массы. Тогда индиец полностью исключил из рациона сахар и перешел на 16-часовое интервальное голодание, при котором мог есть в течение восьми часов в сутки, а остальное время воздерживался от еды. К ежедневным пробежкам он добавил силовые упражнения, чтобы нарастить мышцы. «Во время похудения я ел богатую белком пищу. Подсчет калорий и ежедневная проверка веса поддерживали мою мотивацию на пути к цели», — рассказал Упадхай.

Сейчас он весит 70 килограммов. Мужчина отметил, что в процессе похудения важную роль сыграла не только диета, но и простые упражнения, вроде ходьбы, бега трусцой и езды на велосипеде. Такие тренировки, считает он, ускоряют обмен веществ и позволяют быстрее сбрасывать вес. Также, по словам Упадхая, они улучшают настроение и помогают избежать срывов.

Ранее сообщалось, что 55-летняя жительница Великобритании сумела похудеть на 40 килограммов за год благодаря активной охоте за привидениями. Она набрала вес из-за стресса, связанного с разводом.

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      Никита Савин
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