Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:36, 17 сентября 2024Из жизни

55-летняя женщина похудела на 40 килограммов за год благодаря привидениям

Женщина из Великобритании похудела на 40 килограммов за год благодаря призракам

Фото: Jennifer Burk / Unsplash

Жительница Великобритании сумела похудеть на 40 килограммов за год благодаря активной охоте за привидениями. Ее историю рассказывает Daily Star.

55-летняя Линзи Стир из города Шеффилд, графство Йоркшир, начала набирать вес, когда вышла замуж. По ее словам, десятилетний брак был неудачным, и в конце концов она начала объедаться фастфудом, чтобы не страдать. Долгое время она не осознавала, что прибавила, однако вспоминает, что в августе 2023-го внезапно увидела в зеркале «распухшее, изможденное лицо». Женщина весила почти 90 килограммов при росте 160 сантиметров.

В тот момент британка, которая является матерью четверых детей и увлекается охотой за призраками, решила изменить свою жизнь. После развода она отказалась от фастфуда и начала регулярно тренироваться. Кроме того, Стир стала как можно чаще заниматься любимым паранормальным хобби и делиться историями об этом в социальных сетях.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017

Женщина быстро теряла лишние килограммы, стала более уверенной в себе, а в декабре 2023 года познакомилась в интернете с мужчиной из Албании. Сетевое общение быстро переросло в роман, и вскоре она отправилась на другой конец Европы, чтобы встретиться с новым возлюбленным.

«Я понимала в момент возвращения, что мое сердце осталось там. Теперь у меня замечательный парень-албанец», — заявила Стир, которая с момента развода сумела похудеть вдвое.

Стир также сказала, что охота за призраками и новая любовь позволила ей не только похудеть, но и «жить замечательной жизнью в 55 лет». Теперь она уверена, что не поздно начать все заново даже в ее возрасте.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сбросил 106 килограммов, чтобы стать донором. В трансплантации нуждалась его сестра.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Чрезвычайно враждебная обстановка». В России объяснили увеличение численности армии и оценили необходимость мобилизации

      Минобрнауки раскрыло подробности о напавшем на школу в Челябинске ученике

      Адвокат рассказал о последствиях задержания Пашаева для семьи Блиновских

      На Украине назначили зампредседателя ГСЧС

      В США два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе

      Появились кадры с места крушения вертолета с золотодобытчиками в Приамурье

      Минобороны показало старт «Ангары» на видео

      Верховная Рада одобрила закон о повышении налогов

      Потолок рухнул на голову школьницы в российском городе

      Агент Джикии заявил о невозможности для игрока уехать в зарубежные клубы из-за паспорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше