55-летняя женщина похудела на 40 килограммов за год благодаря привидениям

Женщина из Великобритании похудела на 40 килограммов за год благодаря призракам

Жительница Великобритании сумела похудеть на 40 килограммов за год благодаря активной охоте за привидениями. Ее историю рассказывает Daily Star.

55-летняя Линзи Стир из города Шеффилд, графство Йоркшир, начала набирать вес, когда вышла замуж. По ее словам, десятилетний брак был неудачным, и в конце концов она начала объедаться фастфудом, чтобы не страдать. Долгое время она не осознавала, что прибавила, однако вспоминает, что в августе 2023-го внезапно увидела в зеркале «распухшее, изможденное лицо». Женщина весила почти 90 килограммов при росте 160 сантиметров.

В тот момент британка, которая является матерью четверых детей и увлекается охотой за призраками, решила изменить свою жизнь. После развода она отказалась от фастфуда и начала регулярно тренироваться. Кроме того, Стир стала как можно чаще заниматься любимым паранормальным хобби и делиться историями об этом в социальных сетях.

Женщина быстро теряла лишние килограммы, стала более уверенной в себе, а в декабре 2023 года познакомилась в интернете с мужчиной из Албании. Сетевое общение быстро переросло в роман, и вскоре она отправилась на другой конец Европы, чтобы встретиться с новым возлюбленным.

«Я понимала в момент возвращения, что мое сердце осталось там. Теперь у меня замечательный парень-албанец», — заявила Стир, которая с момента развода сумела похудеть вдвое.

Стир также сказала, что охота за призраками и новая любовь позволила ей не только похудеть, но и «жить замечательной жизнью в 55 лет». Теперь она уверена, что не поздно начать все заново даже в ее возрасте.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании сбросил 106 килограммов, чтобы стать донором. В трансплантации нуждалась его сестра.