55-летняя женщина похудела на 40 килограммов за год благодаря привидениям

Жительница Великобритании сумела похудеть на 40 килограммов за год благодаря активной охоте за привидениями. Ее историю рассказывает Daily Star.
55-летняя Линзи Стир из города Шеффилд, графство Йоркшир, начала набирать вес, когда вышла замуж. По ее словам, десятилетний брак был неудачным, и в конце концов она начала объедаться фастфудом, чтобы не страдать. Долгое время она не осознавала, что прибавила, однако вспоминает, что в августе 2023-го внезапно увидела в зеркале «распухшее, изможденное лицо». Женщина весила почти 90 килограммов при росте 160 сантиметров.
В тот момент британка, которая является матерью четверых детей и увлекается охотой за призраками, решила изменить свою жизнь. После развода она отказалась от фастфуда и начала регулярно тренироваться. Кроме того, Стир стала как можно чаще заниматься любимым паранормальным хобби и делиться историями об этом в социальных сетях.
Женщина быстро теряла лишние килограммы, стала более уверенной в себе, а в декабре 2023 года познакомилась в интернете с мужчиной из Албании. Сетевое общение быстро переросло в роман, и вскоре она отправилась на другой конец Европы, чтобы встретиться с новым возлюбленным.
«Я понимала в момент возвращения, что мое сердце осталось там. Теперь у меня замечательный парень-албанец», — заявила Стир, которая с момента развода сумела похудеть вдвое.
Стир также сказала, что охота за призраками и новая любовь позволила ей не только похудеть, но и «жить замечательной жизнью в 55 лет». Теперь она уверена, что не поздно начать все заново даже в ее возрасте.
Ранее сообщалось, что житель Великобритании сбросил 106 килограммов, чтобы стать донором. В трансплантации нуждалась его сестра.