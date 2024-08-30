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17:16, 30 августа 2024Из жизни

Мужчина похудел на 106 килограммов ради спасения сестры

Мужчина из Великобритании похудел на 106 килограммов, чтобы стать донором

Фото: Freepik

Житель Великобритании сбросил 106 килограммов, чтобы стать донором ради спасения больной сестры. Об этом пишет News York Post со ссылкой на информационное агентство SWNS.

24-летний Мэттью Флэнаган заставил себя похудеть после того, как узнал, что его сестре Эмме требуется пересадка почки. Врачи заявили мужчине, что его примут в донорскую программу, только если он сбросит вес, так как иначе операция по пересадке будет слишком опасна для него. «Мне нужно было измениться не только для ради собственного здоровья, но и ради здоровья Эммы», — объяснил Флэнаган.

Мужчина признался, что набрал вес из-за неправильных пищевых привычек. По его словам, за один год он потратил восемь тысяч долларов (732 тысячи рублей) на доставку еды. Похудеть Флэнагану помогла специальная группа. Там он не только получил поддержку, но и встретил девушку, с которой стал встречаться.

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«Раньше я сидел в своей комнате и играл в видеоигры с закрытыми жалюзи, теперь я не могу дождаться, когда встану и пойду на прогулку», — признался Флэнаган. Он рассказал, что спустя несколько лет после начала похудения его все-таки приняли в программу для доноров. «Я с нетерпением жду возможности жить полной жизнью с близкими рядом. И если это не победа, то я не знаю, что это!» — подытожил мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница штата Мэриленд, США, страдающая от проблем с лишним весом, испугалась за свою жизнь и сбросила 106 килограммов. До похудения женщина была неспособна долго ходить, мыться и переодеваться самостоятельно — ей во всем помогал муж.

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      Юлия Юткина
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