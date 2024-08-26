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10:14, 26 августа 2024Из жизни

Неспособная мыться самостоятельно из-за лишнего веса женщина похудела на 106 килограммов

Жительница США испугалась за свою жизнь и похудела на 106 килограммов

Фото: @aliciabriggs

Жительница штата Мэриленд, США, страдающая от проблем с лишним весом, испугалась за свою жизнь и похудела на 106 килограммов. Ее историей делится The Sun.

Алисия Бриггс рассказала, что была полным ребенком. Тогда она часто чувствовала себя одиноко и просто заедала негативные эмоции. Она занималась спортом в школьные годы, но все равно продолжала набирать вес. Не помогли Бриггс и разнообразные диеты.

Когда женщина вышла замуж, она весила 127 килограммов. Через некоторое время она перенесла тяжелую беременность, и ее состояние ухудшилось. Бриггс была неспособна долго ходить, мыться и переодеваться самостоятельно — ей во всем помогал муж. По ее словам, в этом не было никакой романтики.

Как-то раз Бриггс упала, и после этого у нее периодически стали появляться судороги. Ей нужно было пройти осмотр в больнице, но она не смогла это сделать, так как просто не влезла в аппарат МРТ. У женщины не было сил играть с детьми, и те стали сильно переживать за здоровье матери.

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Американка больше не могла так жить и решилась на бариатрическую операцию. Справившись со всеми осложнениями, женщина начала следить за питанием: пить больше воды и есть больше белка. Бригсс также стала посещать зал и даже смогла поучаствовать в шоу бодибилдеров. Она объяснила, что в похудении важно продолжать следовать привычкам даже после достижения желанного веса и не сравнивать себя с другими.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина не хотела быть толстым родителем и сделала операцию, чтобы похудеть на 51 килограмм перед свадьбой. «Потеря веса помогла мне стать лучшей мамой, и я очень горжусь тем, чего достигла», — заявила она.

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      Юлия Юткина
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