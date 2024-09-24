Мужчина расстался с девушкой и получил неожиданное требование от нее

Пользователь Reddit поделился историей о том, как расстался с возлюбленной и получил от нее неожиданное требование. Девушка призвала экс-бойфренда платить алименты на обеспечивание ее дочери от другого мужчины.

Автор поста написал, что недавно расстался с девушкой, с которой состоял в отношениях в течение шести лет. «Когда мы начали встречаться, ее дочери было три года, а сейчас ей девять. За эти годы я сблизился с ее дочерью. Я относился к ней как к своей собственной, хотя по закону я никогда не был ее отцом», — отметил герой истории. По его словам, он помогал экс-подруге финансово в воспитании ребенка, однако после разрыва отношений решил перестать это делать.

Недавно бывшая девушка потребовала, чтобы автор поста помогал ей с расходами по воспитанию дочери. Девушка аргументировала свое требование тем, что несправедливо бросать ребенка после многих лет участия в его жизни. «Я сказал, что, хотя я забочусь о ее дочери, у меня нет юридических обязательств содержать ее, особенно сейчас, когда мы больше не вместе», — передал свои слова автор.

В комментариях многие отметили, что рассказчик не должен платить за воспитание чужого ребенка. «Не давайте ей ни копейки, иначе это может быть использовано против вас в суде для получения реальных алиментов», — рекомендовал один из комментаторов.

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