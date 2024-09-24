Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

Мужчина расстался с девушкой и получил неожиданное требование от нее

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как расстался с возлюбленной и получил от нее неожиданное требование. Девушка призвала экс-бойфренда платить алименты на обеспечивание ее дочери от другого мужчины.

Автор поста написал, что недавно расстался с девушкой, с которой состоял в отношениях в течение шести лет. «Когда мы начали встречаться, ее дочери было три года, а сейчас ей девять. За эти годы я сблизился с ее дочерью. Я относился к ней как к своей собственной, хотя по закону я никогда не был ее отцом», — отметил герой истории. По его словам, он помогал экс-подруге финансово в воспитании ребенка, однако после разрыва отношений решил перестать это делать.

Материалы по теме:
Эмоциональные качели в отношениях: что это такое и как от них избавиться?
Эмоциональные качели в отношениях:что это такое и как от них избавиться?
22 марта 2023
Как распознать токсичные отношения? Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
Как распознать токсичные отношения?Что такое токсичные отношения и как из них выйти. Отвечает психолог
6 августа 2022

Недавно бывшая девушка потребовала, чтобы автор поста помогал ей с расходами по воспитанию дочери. Девушка аргументировала свое требование тем, что несправедливо бросать ребенка после многих лет участия в его жизни. «Я сказал, что, хотя я забочусь о ее дочери, у меня нет юридических обязательств содержать ее, особенно сейчас, когда мы больше не вместе», — передал свои слова автор.

В комментариях многие отметили, что рассказчик не должен платить за воспитание чужого ребенка. «Не давайте ей ни копейки, иначе это может быть использовано против вас в суде для получения реальных алиментов», — рекомендовал один из комментаторов.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как забеременела и получила неожиданное требование от свекрови. Женщина потребовала дать ребенку ее девичью фамилию.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов заявил о спасении бойцов ВС России. Военные около месяца провели в окружении ВСУ в Курской области

      Зеленский заявил о близости завершения конфликта

      Поджегших вертолет за вознаграждение российских подростков арестовали

      Военкор заявил о кадровых изменениях после смерти Эрнеста и Гудвина

      Оценены возможности Telegram по раскрытию данных пользователей

      ФСБ задержала жителя российского города за участие в террористической деятельности

      Россиянам назвали отличия гриппа от ОРВИ

      Губернатор раскрыл состояние пострадавших при обстреле со стороны ВСУ россиян

      В России заявили об исчезновении сверхвысоких зарплат в IT-отрасли

      Мужчина расстался с девушкой и получил неожиданное требование от нее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше