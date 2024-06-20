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06:00, 20 июня 2024Интернет и СМИ

Девушка забеременела и получила неожиданное требование от свекрови

Фото: Canidia Jupiter / Pixabay

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как забеременела и получила неожиданное требование от свекрови. Женщина потребовала дать ребенку ее девичью фамилию.

Автор поста написала, что ждет с женихом первого ребенка. По ее словам, у ее возлюбленного фамилия отца, а его у матери — девичья фамилия. «Свекровь требует, чтобы мы дали ребенку ее фамилию», — пожаловалась она. Героиня истории отметила, что мать ее будущего мужа также собиралась через суд добиться того, чтобы ее сын взял ее фамилию, аргументируя это тем, что она его воспитала.

Девушка отметила, что они с женихом решили не выполнять требование свекрови. Она уточнила, что после свадьбы планирует взять фамилию мужа. Эту же фамилию получит и их ребенок. «Мы решили установить границы со свекровью уже сейчас. (...) Потому что хотим лучшего для ребенка», — заключила она.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора поста. Многие также отметили, что разная с родителями фамилия может в будущем принести ребенку дискомфорт.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она написала заявление в полицию на свекровь из-за одного ее комментария в адрес внучки.

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      Олег Давыдов
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