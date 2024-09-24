На Украине подростки подожгли дверь квартиры работника ТЦК

«Страна.ua»: в Одессе подростки подожгли дверь квартиры работника ТЦК

В Одессе подростки подожгли дверь квартиры работника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что за совершение поджога были задержаны 17-летние парни. По их словам, предложение поджечь дверь дома сотрудника ТЦК за 10 тысяч гривен они получили в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области сотрудники Нацполиции Украины задержали двух девушек-подростков за поджог автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины. По информации силовиков, задержанные работали под руководством куратора.