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15:17, 24 сентября 2024Бывший СССР

На Украине увеличилось количество бездомных

The Guardian: на Украине увеличилось количество бездомных

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине увеличилось количество бездомных. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на благотворительную организацию Depaul International.

Отмечается, что точное число бездомных в стране неизвестно. Однако, по данным организации, почти четверть из тех, кто ночует на улице или в аварийных убежищах, были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщается, более 3,5 миллиона украинских жителей оставили жилье. При этом не уточняется, являются ли они бездомными. Кроме того, подчеркивается, что 6,2 миллиона беженцев с Украины в Европе рискуют остаться на улице.

Временно исполняющая обязанности главы Depaul International в стране Анна Скорик заявила, что люди теряют дома каждый день. По ее словам, проблема с бездомными будет сохраняться в течение многих лет после завершения конфликта.

Ранее сотрудники военкомата в Харькове начали принудительную мобилизацию бездомных. Кроме того, они призывали на фронт людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей.

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      Кристина Есикова
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