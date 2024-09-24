На Украине заявили о желании офиса Зеленского поставить энергосистему под свой контроль

Кудрицкий: офис Зеленского хочет поставить энергосистему под свой контроль

Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему Украины под свой контроль. Об этом бывший руководитель национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил в интервью газете Politico.

По его мнению, подобный поход может привести к коллапсу энергосистемы. «Я могу сказать вам, что, если бы мы не работали самостоятельно последние два года и более, я могу гарантировать, что мы бы не пережили самую суровую зиму, которую когда-либо переживал оператор энергосистемы», — добавил он.

В издании также отметили, что послы стран «Большой семерки» призвали приостановить принятие управленческих решений в рамках «Укрэнерго» до тех пор, пока не будет сформирован новый совет директоров компании.

Ранее Кудрицкий заявлял, что на Западе опасаются кражи денег, выделенных Украине на восстановление энергетики. При этом свое увольнение с должности главы компании он назвал политически мотивированным.