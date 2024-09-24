На Урале мать вывела дочь в легком платье на холод и подверглась осуждению

В Екатеринбурге мать вывела дочь в платье на холод и подверглась осуждению

В Екатеринбурге мать вывела дочь в легком платье на холод и попала на видео. Соответствующий кадры опубликовал уральский портал Е1.ru. После прогулки родительница подверглась осуждению горожан.

На представленном ролике видно, как прохожая догоняет россиянку с девочкой. Она интересуется, почему ребенок так выглядит, если на улице плюс шесть градусов. В ответ мать замечает, что дочь не хочет одеваться. При этом женщина несет в руках теплые вещи.

После распространения видео в соцсетях многие жители Екатеринбурга раскритиковали действия родительницы. «Это издевательство над жизнью и здоровьем несовершеннолетнего гражданина, а если просто по-человечески, это бессердечно так относиться к своей кровиночке! Есть другие, более гуманные способы донесения информации до деток», — высказалась одна из горожанок.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке женщина жестоко избила сына на улице.