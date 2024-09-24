В Турции противники НАТО начали шествие к военной базе

В Турции протестующие против НАТО направились к военной авиабазе «Инджирлик»

В Турции протестующие против НАТО направились пешком к военной авиабазе альянса «Инджирлик», на которой располагаются в том числе американские самолеты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Совет народных представителей Турции (THTM), организовавший шествие.

«Планируем 28 сентября прибыть к базе НАТО "Инджирлик" и устроить там демонстрацию», — заявили в ТНТМ.

Организаторы шествия сообщили, что протестующие требуют закрытия не только авиабазы «Инджирлик», но и всех баз НАТО в стране. ТНТМ обвинили Североатлантический альянс в том, что из-за размещения на своей территории его вооружений Турция «живет под угрозой войны».

Участники шествия направились к военной базе с лозунгами против НАТО, а также против «империалистических США». Организаторы мероприятия призвали Турцию выйти из блока, разорвать все соглашения об обязательствах перед ним, а также депортировать военных альянса из страны.