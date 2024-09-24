В Турции заявили о разрыве цепей НАТО в случае вступления страны в БРИКС

Политик Топкурулу: вступление Турции в БРИКС станет революционным событием

Возможное вступление Турции в межгосударственное объединение БРИКС станет революционным событием, так как страна «разорвет цепи» НАТО. Об этом заявил зампред турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу, передает РИА Новости.

«34 страны подали заявки на вступление в БРИКС, это невероятно. Стоит отдельно отметить заявку Турции, ведь ее принятие в объединение станет революционным событием в том смысле, что страна — участница Североатлантического альянса разорвет цепь НАТО», — отметил политик.

По мнению Топкурулу, БРИКС стал «новым полюсом силы» на мировой арене, который стремительно увеличивает свою политическую привлекательность для других стран.

2 сентября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники об официальной заявке Турции на вступление в БРИКС. По их словам, администрация турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана исходила из «необходимости сотрудничества с развивающимися странами».