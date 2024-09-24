Названы районы Москвы с наиболее подешевевшими новостройками

Сильнее всего среди районов Новой Москвы квартиры подешевели в Рязановском

Сильнее всего среди районов Новой Москвы цены на квартиры на первичном рынке за месяц снизились в районе (поселении) Рязановском. Локации с наиболее подешевевшими новостройками со ссылкой на аналитиков компании «Метриум» называет РБК.

По информации экспертов, средняя стоимость квадратного метра «первички» в Рязановском в августе 2024-го по сравнению с июлем того же года упала на 16,4 процента, до 211,3 тысячи рублей. Столь значительное изменение цен управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов связал с тем, что все жилые комплексы в данной локации реализует только один девелопер, который в августе решил продать многие квартиры со скидкой, «чтобы, жертвуя маржинальностью, выполнить планы продаж».

Вторую строчку в списке заняло поселение Кокошкино — там жилье в новостройках подешевело на 14 процентов, до 209,1 тысячи рублей за «квадрат». Замкнуло тройку поселение Филимонковское со снижением на 4,5 процента, до 224,3 тысячи рублей относительно июля. Напротив, наибольшее подорожание за месяц отмечено в поселении Первомайском — на 3,3 процента, до 134,6 тысячи рублей за «квадрат». В среднем же по Новой Москве цена недвижимости в новостройках по сравнению с июлем снизилась на 1,5 процента, показатель достиг 244,8 тысячи рублей.

Ранее в сентябре стало известно, что продажи «первички» в Москве упали в два раза.