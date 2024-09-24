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20:28, 24 сентября 2024Путешествия

Названы самые часто посещаемые россиянами зарубежные города

Стамбул стал самым часто посещаемым россиянами зарубежным городом в сентябре

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В сентябре 2024 года на четверть больше россиян отдохнуло за границей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, самым часто посещаемым зарубежным городом у россиян стал Стамбул — на него пришлось 9,5 процента бронирований отелей. На втором месте оказался Дубай — там отдыхали 4 процента туристов, а на третьем — Минск, куда отправились 3,8 процента путешественников из России. Среди других популярных у соотечественников зарубежных городов названы Тбилиси, Ереван, Алматы, Сеул, Шанхай, Баку и Париж.

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Лидером аналогичного рейтинга российских городов стала Москва — на нее пришлось 20,9 процента заказов отелей. Второе место занял Санкт-Петербург (13,6 процента), а третье — Сочи (7,8 процента).

О том, что россияне стали чаще ездить за границу, в начале августа сообщила Федеральная служба безопасности. Выяснилось, что за первое полугодие 2024 года россияне совершили 12,6 миллиона поездок в другие страны — это на девять процентов больше, чем в 2023 году.

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      Алина Черненко
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