ФСБ сообщила об увеличении числа поездок россиян за границу

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что россияне стали чаще ездить за границу. Статистику погранслужбы приводит РБК.

За первое полугодие 2024 года россияне совершили 12,6 миллиона поездок в другие страны — на девять процентов больше, чем в 2023 году. Наибольшей популярностью у соотечественников пользовались Турция (2,5 миллиона поездок), Абхазия (2,1), Казахстан (1,2), ОАЭ (986 тысяч) и Китай (793,5 тысячи).

Туристический поток из России в Китай при этом вырос втрое. Россияне также стали на 60 процентов чаще ездить на Кубу (80,4 тысячи поездок) и на 59 процентов чаще в Азербайджан (109,5 тысячи поездок).

Иностранцы также стали на 11,5 процента чаще посещать Россию. Число поездок составило 7,9 миллиона. Чаще всего в России бывают граждане Узбекистана (1,8 миллиона поездок), Казахстана (1,5) и Таджикистана (977 тысяч). Кроме того, граждане Китая, Туркменистана, Турции и Германии стали больше ездить в Россию.

Ранее стало известно, что стоимость поездок за границу для россиян возросла.