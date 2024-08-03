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14:04, 3 августа 2024Путешествия

Россияне стали чаще ездить за границу

ФСБ сообщила об увеличении числа поездок россиян за границу

Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что россияне стали чаще ездить за границу. Статистику погранслужбы приводит РБК.

За первое полугодие 2024 года россияне совершили 12,6 миллиона поездок в другие страны — на девять процентов больше, чем в 2023 году. Наибольшей популярностью у соотечественников пользовались Турция (2,5 миллиона поездок), Абхазия (2,1), Казахстан (1,2), ОАЭ (986 тысяч) и Китай (793,5 тысячи).

Туристический поток из России в Китай при этом вырос втрое. Россияне также стали на 60 процентов чаще ездить на Кубу (80,4 тысячи поездок) и на 59 процентов чаще в Азербайджан (109,5 тысячи поездок).

Иностранцы также стали на 11,5 процента чаще посещать Россию. Число поездок составило 7,9 миллиона. Чаще всего в России бывают граждане Узбекистана (1,8 миллиона поездок), Казахстана (1,5) и Таджикистана (977 тысяч). Кроме того, граждане Китая, Туркменистана, Турции и Германии стали больше ездить в Россию.

Ранее стало известно, что стоимость поездок за границу для россиян возросла.

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      Мария Рюрикова
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