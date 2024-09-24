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18:07, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

Названы самые популярные схемы кражи Telegram-аккаунтов

Angara Security: мошенники часто подделывают страницы авторизации Telegram

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Россиянам назвали самые популярные схемы, к которым прибегают мошенники для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Об этом рассказали эксперты из компании Angara Security в беседе с ТАСС.

Отмечается, что злоумышленники часто подделывают страницу авторизации в Telegram, а также сайты с голосованием. На них пользователей просят подтвердить личность и ввести личные данные, однако в действительности эта информация оказывается у мошенников.

Другими распространенными схемами эксперты назвали фейковые заявки на удаление аккаунта, а также рассылку сообщений, в которых утверждается, что пользователи подарили премиум-подписку на Telegram. Кроме того, подчеркнули в компании, злоумышленники имитируют чат «Избранное», чтобы человек отправлял в него важную информацию.

Больший интерес для мошенников представляют аккаунты популярных блогеров. Эксперты отмечают, что через них злоумышленники могут распространять недостоверные новости. Страницы журналистов и чиновников, по их словам, взламываются, чтобы получить конфиденциальную информацию.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве после ареста основателя Telegram Павла Дурова. Отмечалось, что злоумышленники якобы раздают пользователям криптовалюту, предлагая авторизоваться на сайте, который является фишинговым.

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