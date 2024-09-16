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15:19, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества после задержания Дурова

Аналитик Егоров: мошенники после ареста Дурова предлагают раздачу криптовалют

Фото: Nadine Rupp / Getty Images

Мошенники начали заманивать россиян в поддельные инвестиционные проекты, утверждая, что они созданы основателем Telegram Павлом Дуровым. О новой схеме мошенничества, ставшей популярной после задержания бизнесмена, предупредил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров, передает «Газета.Ru».

Егоров рассказал, что в сети распространяются сообщения об инвестпроектах Дурова, в которых пользователям обещают бесплатную раздачу криптовалют Toncoin и Notcoin. Россиянам предлагают авторизоваться на сайте, который в действительности является фишинговым, и привязать к нему свой криптокошелек. В результате злоумышленники крадут деньги пользователей.

По словам эксперта, киберпреступники используют для обмана криптодрейнер — тип вредоносного программного обеспечения (ПО), позволяющий быстро вывести все активы из криптокошельков жертв на другие кошельки.

Ранее в Роскачестве рассказали, что после задержания Дурова мошенники начали представляться службой поддержки Telegram. Уточнялось, что злоумышленники предлагают пользователям перенести их данные на «безопасный ресурс».

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа по подозрению в соучастии в незаконных действиях, которые совершались через Telegram. 28 августа бизнесмена взяли под судебный надзор. Ему запретили покидать территорию Франции на время расследования.

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      Евгения Наумова
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