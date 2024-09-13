Стало известно о попытках Франции заставить брата Дурова приехать в Париж

Власти Франции заставляют брата Павла Дурова приехать в Париж

Власти Франции пытаются заставить брата основателя Telegram Павла Дурова Николая приехать в Париж и дать показания по делу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, сотрудничество брата Дурова со следствием может ускорить расследование дела против российского медиаменеджера. Также стало известно, что приехать в Париж для дачи показаний попросили вице-президента Telegram Илью Перекопского.

Ранее были раскрыты новые подробности дела Дурова. Сообщалось, что бизнесмен может запросить разрешение покинуть Францию под предлогом семейных обстоятельств.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа по подозрению в соучастии в незаконных действиях, которые совершались через Telegram. 28 августа бизнесмена взяли под судебный надзор. Ему запретили покидать территорию Франции на время расследования.