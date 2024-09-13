Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:00, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о попытках Франции заставить брата Дурова приехать в Париж

Власти Франции заставляют брата Павла Дурова приехать в Париж
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Власти Франции пытаются заставить брата основателя Telegram Павла Дурова Николая приехать в Париж и дать показания по делу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, сотрудничество брата Дурова со следствием может ускорить расследование дела против российского медиаменеджера. Также стало известно, что приехать в Париж для дачи показаний попросили вице-президента Telegram Илью Перекопского.

Ранее были раскрыты новые подробности дела Дурова. Сообщалось, что бизнесмен может запросить разрешение покинуть Францию под предлогом семейных обстоятельств.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа по подозрению в соучастии в незаконных действиях, которые совершались через Telegram. 28 августа бизнесмена взяли под судебный надзор. Ему запретили покидать территорию Франции на время расследования.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      «СВО приобрела новое измерение». В Минобороны заявили об изменении роли Украины после нападения ВСУ на Курскую область

      Стало известно о пропавшем в российских регионах препарате

      Ученые рассказали о скачке выбросов метана

      В Литве назвали стратегический приоритет страны

      Британия и США отложили решение по ударам ВСУ вглубь России

      Построен пятиногий робот с живыми грибами вешенками вместо мозга

      Под Москвой собака акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке

      В аэропорту российского города произошла массовая задержка рейсов

      На Украине объяснили цель вторжения ВСУ в Курскую область

      Против Харви Вайнштейна выдвинули новые обвинения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше