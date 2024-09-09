Раскрыты новые подробности дела Дурова

Адвокат Либескинд заявил, что Дуров может запросить разрешение покинуть Францию

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может запросить разрешение покинуть Францию под предлогом семейных обстоятельств. Новые подробности дела бизнесмена раскрыл французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд, его слова передают РИА Новости.

Как отметил адвокат, в условиях судебного надзора бизнесмена не указан срок, это означает, что он не сможет покидать территорию Франции до окончания следствия, которое может растянуться на два-три года с учетом обвинений, которые против него выдвинуты.

«Но Дуров всегда может обратиться к судье с просьбой пересмотреть условия судебного надзора, чтобы получить разрешение покидать территорию Франции — особенно с учетом того, что у него есть дети за границей, по причинам, например, неотложных семейных обстоятельств», — отметил юрист. Адвокат считает, что предприниматель может запросить изменение условия судебного контроля, «чтобы он был гораздо менее обязывающим».

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по нескольким статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

В июле петербурженка Ирина Болгар заявила, что является матерью троих детей Дурова. По словам женщины, которая живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она также предоставила журналистам соответствующие документы — фотокопии свидетельств о рождении детей и свидетельств о признании Дуровым отцовства. Вскоре после этого Дуров публично заявил, что является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.