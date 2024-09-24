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14:16, 24 сентября 2024Силовые структуры

Неизвестные из кустов открыли огонь по сидящим в кафе россиянам

На Алтае неизвестные устроили стрельбу у кафе, пострадали 5 человек

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В поселке Боровиха Алтайского края произошел конфликт со стрельбой, пять человек пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ночью в кафе приехали двое мужчин и поссорились с отдыхавшими там местными жителями. Словами решить конфликт у них не получилось, после чего из кустов вышли еще несколько человек, которые открыли огонь по посетителям.

В результате беспорядочной стрельбы ранения получили пять человек, сейчас пострадавшие находятся в больнице. Нападавшие скрылись с места происшествия, они могут передвигаться на старом автомобиле марки Honda. Предварительно, полицейские установили личность одного из нападавших.

Ранее сообщалось, что вооруженные бензопилами неизвестные напали на магазин в Ленобласти.

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      Артем Соколов
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