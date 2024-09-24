Россияне пристыдили коммунальщиков «Хулливудскими холмами»

В Нижневартовске коммунальщиков пристыдили «Хулливудскими холмами»

Жители Нижневартовска пристыдили коммунальные службы «Хулливудскими холмами». Об инициативе россиян в борьбе за красивый двор пишет городская газета «Варта».

Мелкомасштабную реплику лос-анджелесской достопримечательности у себя во дворе устроили жители одного из домов по улице Интернациональной. Устав «жить в бардаке», собственники завезли на придомовую территорию гору песка, а на ее вершине установили табличку «Hoollywood». От подлинника надпись отличает лишняя буква O.

Шутливая реклама, считают горожане, поможет им выиграть в конкурсе на благоустройство двора. Местные энтузиасты в сотрудничестве со студентами строительного колледжа выдвинули собственные проекты по установке новой детской площадки и переоборудованию тротуара. Лишь на средства бюджета нижневартовцы не надеются и вдобавок открыли народный сбор.

Ранее в другом российском городе, подмосковных Химках, вместо того, чтобы заменить асфальт, коммунальщики зацементировали и закрасили яму. В управляющей компании такую меру объяснили подготовкой к укладке покрытия, но сроков ее проведения не назвали.