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12:50, 24 сентября 2024Экономика

Россияне пристыдили коммунальщиков «Хулливудскими холмами»

В Нижневартовске коммунальщиков пристыдили «Хулливудскими холмами»

Кадр: Telegram-канал «7х7 — Горизонтальная Россия»

Жители Нижневартовска пристыдили коммунальные службы «Хулливудскими холмами». Об инициативе россиян в борьбе за красивый двор пишет городская газета «Варта».

Мелкомасштабную реплику лос-анджелесской достопримечательности у себя во дворе устроили жители одного из домов по улице Интернациональной. Устав «жить в бардаке», собственники завезли на придомовую территорию гору песка, а на ее вершине установили табличку «Hoollywood». От подлинника надпись отличает лишняя буква O.

Шутливая реклама, считают горожане, поможет им выиграть в конкурсе на благоустройство двора. Местные энтузиасты в сотрудничестве со студентами строительного колледжа выдвинули собственные проекты по установке новой детской площадки и переоборудованию тротуара. Лишь на средства бюджета нижневартовцы не надеются и вдобавок открыли народный сбор.

Ранее в другом российском городе, подмосковных Химках, вместо того, чтобы заменить асфальт, коммунальщики зацементировали и закрасили яму. В управляющей компании такую меру объяснили подготовкой к укладке покрытия, но сроков ее проведения не назвали.

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      Виктория Клабукова
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