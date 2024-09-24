Раскрыт источник таинственного шума в океане

Frontiers in Marine Science: шум-биотванг издают киты-полосатики

Группа океанографов и морских биологов из Научного центра рыболовства на тихоокеанских островах NOAA и Университета штата Орегон раскрыла источник таинственного шума в Тихом океане, который наблюдали на протяжении двух десятилетий. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Этот звук, названный «биотвангом», был впервые зафиксирован в 2014 году и характеризовался как металлический звон. С тех пор его неоднократно записывали в разных местах, что вызывало споры о его происхождении. В 2016 году ученые предположили, что шум могли издавать усатые киты, и теперь установлено, что его источником являются полосатики Брайда.

Для подтверждения своей гипотезы исследователи провели обследование морских обитателей в районе Марианских островов. Во время наблюдений они заметили несколько редких китов этого вида, одновременно записывая звуки под водой. Анализ данных показал, что биотванги возникали при появлении девяти китов Брайда.

Исследовательская группа также сотрудничала с командой разработчиков из Google, создав приложение с использованием искусственного интеллекта для анализа звуков китов. Приложение обучалось на данных о вокализации восьми видов китов и позволило отслеживать их передвижения, включая полосатиков Брайда.

С помощью приложения ученые выяснили, что киты Брайда не только обитают вблизи Марианских островов, но также часто находятся в переходной зоне Тихого океана — месте, где встречаются теплые и холодные воды. Эта зона богата планктоном, что обеспечивает китов надежным источником пищи.

Открытие связи между вокализацией китов Брайда и предпочтительными для морских млекопитающих местами обитания может стать основой для дальнейших исследований их поведения и особенностей уникальных звуков, которые они издают.