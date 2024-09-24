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04:03, 24 сентября 2024Экономика

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии

МИД Новой Зеландии объявил о новом пакете санкций против России и Белоруссии
СюжетСанкции против России:

Фото: Hannah Peters / Reuters

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Продолжающаяся незаконная оккупация Россией Запорожской АЭС Украины угрожает ядерной безопасности. Новая Зеландия снова призывает Россию прекратить оккупацию Запорожской АЭС и немедленно уйти с территории Украины», — завил министр. По его словам, новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций.

Питерс добавил, что ограничительные меры нацелены на участников «незаконной оккупации Запорожской АЭС», российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, которые «оказывают поддержку вторжению».

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что снятие санкции с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине, если их удастся перезапустить. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, ряд групп заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, однако их волнует, что формат противостояния может измениться.

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      Марина Совина
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