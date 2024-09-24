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16:09, 24 сентября 2024Экономика

Оценена стоимость квартиры из «Папиных дочек»

Level Group: квартира из сериала «Папины дочки» стоит около 45 млн рублей

Кадр: телесериал «Папины дочки»

Сейчас покупка квартиры семьи Васнецовых из «Папиных дочек» может обойтись в десятки миллионов рублей. Реальную стоимость недвижимости из популярных сериалов 2000-х годов оценили аналитики Level Group, передает Life.ru.

Васнецовы проживали на улице Володарского, 11, в Таганском районе Москвы. В настоящее время эта улица носит историческое название Гончарная, район считается престижным. Купить здесь трехкомнатную квартиру в сталинских домах можно по цене от 45 миллионов рублей, а в новостройках — от 100 миллионов.

Квартира Максима Шалатина из сериала «Моя прекрасная няня» располагалась на улице Чаплыгина, 11, в Басманном районе столицы. В наши дни стоимость вторичного двухуровневого объекта в этой локации оценивается в 120 миллионов рублей. Дешевле обойдется жилье героев сериала «Воронины». Семья проживала на Комсомольском проспекте, 41, в районе Хамовники. Купить похожую недвижимость на вторичном рынке можно за 28-50 миллионов рублей, а на первичном — не менее чем за 85 миллионов.

Ранее риелтор Наталья Перескокова назвала минусы дома певицы Аллы Пугачевой в Подмосковье. Она отметила, что артистке не удастся продать объект за назначенную при продаже сумму — 125 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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