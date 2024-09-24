Стало известно об особых условиях содержания рэпера P.Diddy в тюрьме

Музыканта Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, поместили под особый контроль в тюрьме. Об этом сообщает издание People.

По информации источника, обвиненный в изнасилованиях и торговле людьми продюсер находится под особыми условиями содержания. Это необходимо, чтобы у артиста не было возможности навредить себе. Комбсу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, а минимальное наказание в случае, если рэпера признают виновным, составит 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что P.Diddy отказали в освобождении под залог на время следствия.