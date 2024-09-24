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17:49, 24 сентября 2024Культура

P.Diddy поместили под особый контроль в тюрьме

Стало известно об особых условиях содержания рэпера P.Diddy в тюрьме

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

Музыканта Шона Комбса, известного под псевдонимом P.Diddy, поместили под особый контроль в тюрьме. Об этом сообщает издание People.

По информации источника, обвиненный в изнасилованиях и торговле людьми продюсер находится под особыми условиями содержания. Это необходимо, чтобы у артиста не было возможности навредить себе. Комбсу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, а минимальное наказание в случае, если рэпера признают виновным, составит 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что P.Diddy отказали в освобождении под залог на время следствия.

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      Андрей Шеньшаков
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