Перспективы ВСУ в Угледаре оценили

Рожин: перед ВСУ стоит дилемма относительно Угледара

Перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) относительно Угледара стоит дилемма о выводе войск. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в разговоре с «Абзацем».

«Для противника есть дилемма: рисковать попаданием части своих сил угледарской группировки в котел или же пытаться их выводить, чтобы сохранить личный состав?» — порассуждал Рожин.

По его словам, затягивание этого вопроса делает вывод подразделений более затруднительным, поскольку армия России берет под огневой контроль дорогу, по которой идет снабжение в город, а стабилизировать ситуацию ВСУ не способны.

Ранее боец ВСУ с позывным Алекс заявил, что Вооруженные силы России зашли на восточные окраины Угледара. Он добавил, что ситуация на флангах города остается тяжелой.