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18:29, 24 сентября 2024Бывший СССР

Перспективы ВСУ в Угледаре оценили

Рожин: перед ВСУ стоит дилемма относительно Угледара

Фото: Reuters

Перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) относительно Угледара стоит дилемма о выводе войск. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в разговоре с «Абзацем».

«Для противника есть дилемма: рисковать попаданием части своих сил угледарской группировки в котел или же пытаться их выводить, чтобы сохранить личный состав?» — порассуждал Рожин.

По его словам, затягивание этого вопроса делает вывод подразделений более затруднительным, поскольку армия России берет под огневой контроль дорогу, по которой идет снабжение в город, а стабилизировать ситуацию ВСУ не способны.

Ранее боец ВСУ с позывным Алекс заявил, что Вооруженные силы России зашли на восточные окраины Угледара. Он добавил, что ситуация на флангах города остается тяжелой.

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      Валентин Карант
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