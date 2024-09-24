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11:22, 24 сентября 2024Бывший СССР

Пленный украинский военком рассказал о гибели призывников в стенах ТЦК

Пленный украинский военком Юрченко: за отказ от службы призывники гибнут в ТЦК

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За отказ от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) некоторые призывники гибнут в стенах территориальных центров комплектации (ТЦК). Об этом рассказал в беседе с ТАСС пленный боец украинской армии, бывший военком Николай Юрченко.

«Был один случай. Взяли [уклониста] по повестке. Он переночевал и умер. Ну, наверное, применяли физическую силу к нему», — рассказал сотрудник ТЦК.

Он добавил, что побои в украинских военкоматах обычно связаны с отказом мобилизованных от службы.

Ранее Юрченко рассказал, что попал в зону боевых действий из-за невыполнения плана по повесткам. По его словам, командование в наказание отправило его в «командировку» для получения боевого опыта.

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      Глеб Палехов
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