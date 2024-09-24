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20:17, 24 сентября 2024Силовые структуры

Подбросившего россиянину наркотики экс-полицейского осудили условно

В Северной Осетии экс-полицейский получил 4 года условно за подброс наркотиков

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Алагирский районный суд в Северной Осетии приговорил к четырем годам условно бывшего начальника отдела угрозыска после того, как он подбросил наркотики местному жителю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

По данным силовиков, полицейский применил насилие к задержанному и подкинул ему 33 грамма запрещенных веществ для привлечения его к уголовной ответственности. Таким образом он хотел улучшить свои статистические показатели.

Мужчину признали виновным по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 228 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Нальчике суд дал экс-полицейскому, сбившему врача и двух детей, 13 лет колонии.

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      Илона Палей
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