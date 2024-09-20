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19:16, 20 сентября 2024Силовые структуры

Сбившего врача и двух детей российского экс-полицейского осудили на 13 лет

В КБР суд дал экс-полицейскому, сбившему насмерть трех человек, 13 лет колонии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Нальчике Кабардино-Балкарской Республики суд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего полицейского, который сбил трех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Мужчину признали виновным по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ. Следствие и суд установили, что вечером 2 июня подсудимый в состоянии алкогольного опьянения сбил на машине врача и двух малолетних детей, после чего столкнулся с другим автомобилем.

Пешеходов спасти не удалось, потерпевший водитель получил тяжкий вред здоровью. 4 июля виновника аварии арестовали.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске сбившего 9 человек водителя приговорили к 14 годам заключения.

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      Илона Палей
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