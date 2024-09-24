Подмосковный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали

Суд наложил обеспечительный арест на загородный особняк экс-замглавы МО Иванова

Суд наложил обеспечительный арест на особняк экс-заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова в Подмоосковье, которого подозревают в получении взятки в крупном размере. Информацию предоставили источники ТАСС в правоохранительных органах.

Загородный дом находится в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Собеседники агентства подчеркнули, что в связи с арестом собственник не может совершать с этим объектом недвижимости никаких сделок.

Стоимость особняка Иванова оценивают примерно в один миллиард рублей.

В марте 2024 года адвокат экс-замклавы МО РФ Мурад Мусаев заявлял, что на банковские счета, имущество Тимура Иванова и его близких был наложен обеспечительный арест, но список собственности обвиняемого не приводился.

Ранее в Госдуме предложили открыть в конфискованном замке арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова лагерь для детского отдыха. Соответствующий запрос был направлен к генпрокурору РФ.