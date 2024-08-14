В замке экс-замминистра обороны Иванова предложили открыть детский лагерь

Депутат Останина предложила открыть детский лагерь в замке арестованного Иванова

В конфискованном замке арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова предложили открыть лагерь для детского отдыха. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, ее комментарий опубликовала Национальная служба новостей (НСН).

Депутат отметила, что, согласно сведениям Минпросвещения, на инфраструктуру для детского отдыха и ремонт заброшенных лагерей необходимо 98 миллиардов рублей. При этом в 2023 году, как утверждает Останина, на эти цели направили 1 миллиард рублей, а в этом — 3 миллиарда рублей.

«Мало, конечно, мало! У нас замок, который построил себе заместитель министра обороны Тимур Иванов дороже, чем потребности сферы детского отдыха и оздоровления», — пояснила парламентарий.

Она считает, что не следует относить подобные строения к самострою, подлежащему сносу, а нужно отдать их детям. Останина подчеркнула, что обратилась с соответствующим запросом к генпрокурору России Игорю Краснову.

Ранее сообщалось, что Иванов попросил выпустить его из СИЗО за положительные характеристики.

Бывшему замминистру обороны вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».