Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 14 августа 2024Россия

В замке экс-замминистра обороны Иванова предложили открыть детский лагерь

Депутат Останина предложила открыть детский лагерь в замке арестованного Иванова

Фото: Yulia Morozova / Reuters

В конфискованном замке арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова предложили открыть лагерь для детского отдыха. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, ее комментарий опубликовала Национальная служба новостей (НСН).

Депутат отметила, что, согласно сведениям Минпросвещения, на инфраструктуру для детского отдыха и ремонт заброшенных лагерей необходимо 98 миллиардов рублей. При этом в 2023 году, как утверждает Останина, на эти цели направили 1 миллиард рублей, а в этом — 3 миллиарда рублей.

«Мало, конечно, мало! У нас замок, который построил себе заместитель министра обороны Тимур Иванов дороже, чем потребности сферы детского отдыха и оздоровления», — пояснила парламентарий.

Она считает, что не следует относить подобные строения к самострою, подлежащему сносу, а нужно отдать их детям. Останина подчеркнула, что обратилась с соответствующим запросом к генпрокурору России Игорю Краснову.

Ранее сообщалось, что Иванов попросил выпустить его из СИЗО за положительные характеристики.

Бывшему замминистру обороны вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

      Американец прилетел отдохнуть в Москву и устроил дебош в дорогом отеле

      Российская участница ОИ-2024 ответила на сравнение Винер нейтральных спортсменов с бомжами

      Стало известно о расколе в руководстве Израиля

      В Киев прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии

      «Хочется надеяться, что это путь к пробуждению». Захарова ответила на просьбу ООН о доступе в Курскую область

      В Германии заподозрили Польшу в нежелании расследовать взрывы на «Северных потоках»

      В замке экс-замминистра обороны Иванова предложили открыть детский лагерь

      19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась без трусов для Vogue

      Россиян предупредили о новом росте заболеваемости коронавирусом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше